Malore in biblioteca, bambino di 10 anni anni rianimato dai soccorritori: è successo a Offlaga, nel primo pomeriggio.

Malore in biblioteca

Sono stati attimi di grande apprensione quelli vissuti presso la biblioteca di Offlaga, dove un bambino di 10 anni si è sentito male davanti ai compagni e alle insegnanti durante un'attività con la scuola nella struttura comunale. Stando alle prime informazioni il piccolo avrebbe perso i sensi improvvisamente, allarmando tutti i presenti: è stato però subito soccorso dai volontari dell'ambulanza, del mezzo avanzato e dal personale dell'elisoccorso, che hanno messo in pratica le manovre di rianimazione.

Fortunatamente il bambino, uno studente di prima media di origini senegalesi, arrivato in Italia da due mesi e residente in paese assieme alla famiglia, ha ripreso conoscenza. E' stato quindi elitrasportato al civile di Brescia per accertamenti.