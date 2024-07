A Offlaga lo sportellista di Poste Italiane più giovane della Provincia

Antonio Loris Tropeano, dipendente di soli 22 anni, è lo sportellista di Poste Italiane più giovane della Provincia.

Il più giovane sportellista della provincia di Brescia lavora nell’Ufficio Postale di Offlaga e ha da poco compiuto 22 anni.

Antonio Loris Tropeano ha iniziato il suo percorso in Poste rispondendo ad un annuncio di ricerca di personale.

«Dopo l’iter di selezione sono stato assunto presso l'Ufficio Postale di Orzinuovi, per poi passare dopo 7 mesi a Pontevico, dove, grazie all’aiuto dei miei colleghi e della direttrice ho imparato davvero moltissimo – ha spiegato – Il mio ruolo di operatore di sportello, mi permette ogni giorno di conoscere tantissima gente, e di acquisire nuove competenze anche grazie all’aiuto dei colleghi. I cittadini che incontro sono tanti, tutti con esigenze diverse, ma hanno in comune la voglia di diventare più digitali e di imparare a utilizzare i servizi anche online per poter risparmiare tempo. In questo mi sento di poterli aiutare al meglio, soprattutto alle persone più anziane. Oltre al rapporto con le persone, la cosa che mi piace di più del mio lavoro è l’accoglienza che ho avuto da tutti i miei colleghi e il grande supporto reciproco che ci diamo, ognuno secondo i propri punti di forza, in un ambiente dinamico, in costante crescita, inclusivo e attento alle esigenze dei propri dipendenti».