Cignano sconvolta per la scomparsa del "Maci"

OFFLAGA

Fabrizio Gambaretti aveva solo 45 anni.

Fabrizio Gambaretti, per tutti "Maci" se n'è andato a soli 45 anni.

Cignano piange il "Maci"

La comunità di Cignano di Offlaga è sconvolta per la scomparsa di Fabrizio Gambaretti, per tutti "Maci", scomparso a soli 45 anni. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole, perché il "Maci" era davvero un amico di tutti, una persona dal carattere gioviale e sempre pronto a dare una mano a tutti. Appassionato di moto e del Brescia calcio e proprio i tifosi della Leonessa lo stanno ricordando in questi giorni e durante la sua malattia gli avevano dedicato uno striscione di vicinanza, in attesa di ritrovarlo allo stadio. Purtroppo però la malattia ha preso il sopravvento, lasciando non solo la famiglia, ma tutta la comunità nello sconforto.

I funerali si svolgeranno domani alle 16, nella chiesa di Cignano.