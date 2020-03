L’invito del sindaco a imprenditori e artigiani: “Sospendete l’attività”

Il sindaco Vincenzo Simonini ha invitatato le aziende e gli inprenditori grandi e piccoli di valutare la possibilità di sospendere totalmente l’attività se questa non è essenziale.

Il sindaco a imprenditori e artigiani: “Sospendete l’attività”

“Mi permetto in qualità di sindaco e, allo stesso tempo, cittadino di Provaglio di condividere con voi alcune riflessioni riguardanti questo momento“fuori dall’ordinario”. Mai, in tempi recenti, in Italia si era presa la decisone dichiudere scuole, università, cinema, luoghi di cultura e di culto e infine, da mercoledì, anche le attività commerciali (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità). In mezzo a tale incertezza e confusione molti cittadini mi hanno chiesto come mai le attività produttive sono ancora aperte. Mi rivolgo quindi a voi, imprenditori e artigiani, per stimolare un confronto e una riflessione condivisa”.

Queste le parole del sindaco di Provaglio Simonini, che si è appellato al senso di responsabilità della cittadinanza. A ieri, 12 marzo, i positivi Covid-19 di Provaglio erano 4, di cui uno deceduto.

Alcune aziende sono già chiuse, tra queste anche la Gefran

Alcune aziende provagliesi hanno già sospeso l’attività, altri hanno attivato per i dipendenti, laddove possibile, il lavoro agile in modalità smart working, garantendo la continuità delle relazioni con i clienti esterni, i fornitori, tenendoli coinvolti e cercando di far leva sul legame emozionale, oltreché commerciale.

La Gefran, una delle maggiori aziende Provagliesi e leader internazionale nel settore dell’automazione, ha deciso di intraprendere la strada forse più “dolorosa”, ma in questa situazione di emergenza sanitaria “necessaria”, ovvero quella di sospendere le attività produttive degli stabilimenti da oggi fino al 20 marzo compreso, con il collocamento dei dipendenti in ferie e permesso. Nei prossimi giorni l’azienda provvederà anche a un’ulteriore sanificazione di tutti gli spazi.

Altri hanno deciso di restare operativi

Alcuni infine hanno deciso di continuare ad essere operativi, magari non al 100%, ma operativi comunque. Per questi ultimi, nel nuovo Dpcm, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali, si raccomanda di sospendere tutte quelle attività dei reparti aziendali che non siano ritenuti indispensabili, assumendo protocolli di sicurezza anti-contagio: rispettare la distanza interpersonale di un metro e adottare, infine, strumentidi protezione individuale.

“Come sindaco non ho il potere di predisporre un’ordinanza di chiusura delle attività, ma rivolgo questo invito a tutti gli imprenditori e agli artigiani del nostro Comune, affinché autonomamente possano prendere questa sofferta decisione, suggerita con l’unico scopo di ridurre le occasioni di contagio. Perché, se è vero che esiste il rigore degli atti amministrativi che dobbiamo rispettare ed attuare, ritengo sia arrivato il momento in cui, in nome della responsabilità sociale, si collabori valutando seriamente di fare un passo indietro. Ripeto, non posso dirvi io cosa dovete fare ma, in coscienza, vi chiedo di valutare la possibilità di sospendere totalmente l’attività della vostra azienda. I vostri dipendenti e i clienti sono prima di tutto cittadini che hanno bisogno di trovare nell’azienda un punto di riferimento chiaro e rassicuranteanche per la vita sociale. In un momento in cui bisogna cercare di evitare paura, smarrimento e panico credo sia opportuno non agire da soli, ma coordinarci, dandoci tutti una mano. Sapete meglio di me che il lavoro di squadra divide i compitima moltiplica il successo. Conto sul vostro senso di responsabilità“.

