Coronavirus: sono 1.528 i contagiati ECCO LA MAPPA

Salgono ancora le positività nel Bresciano. Ad oggi, giovedì 12 marzo, ci sono 1.528 contagiati dal Coronavirus. Questo è quanto riportano i dati di Ats Brescia alle 13. Rispetto a ieri ci sono 302 casi in più mentre la comunità piange altre 34 vittime, nella gran parte già affette da patologie pregresse.

Coronavirus – Ecco la mappa

C’era da immaginarselo. Ad oggi la situazione nel Bresciano non accenna a calare, ma purtroppo aumenta. Si registrano, alle 13 di oggi, 302 casi positivi e 34 decessi in più rispetto a ieri.

Ad Acquafredda i casi sono 3. Ad Alfianello i casi sono aumentati a 7 (+2) e su registra il primo decesso. A Bagnolo Mella c’è un totale di 31 casi: 4 i decessi. A Bedizzole ci sono 10 casi (+6) e un decesso.

A Borgo San Giacomo c’è stato un incremento: 29 casi e sei deceduti mentre a Botticino i contagiati sono diventati 8. A Brescia si è registrato l’aumento di 54 casi positivi e di 5 decessi, per un totale di 270 contagiati e 34 deceduti.

A Calvisano i contagiati sono 11, ma purtroppo è deceduta una’altra persona. I morti sono 2. Capriolo è a 20 contagiati con 1 decesso, Carpenedolo ha 16 positivi e 2 decessi. A Castegnato è passato a 15 e ai due i decessi dei giorni scorsi se ne aggiunge un altro per un totale di 3. A Castel Mella 17. Castelcovati conta ancora 7, mentre a Castenedolo il totale è di 10 (+6).

Castrezzato si è svegliato con 9 casi (+2), mentre a Cazzago San Martino i casi sono 13 con 2 morti. Infine a Cellatica i contagi diventano 10.

A Chiari i casi sono saliti a 32. (rispetto ai 16 di ieri). Un altro decesso si è aggiunto ai 2 già registrati (3 totali). A Cigole i casi sono 6 con 2 decessi. A Coccaglio i casi sono aumentati di 4 unità, per un totale di 20 contagiati e una persona deceduta. Anche a Collebeato un decesso, ma i contagiati rimangono 6. A Calcinato 16 (+3) e 2 decessi. A Cologne 2 casi in più, per 7 totali, e 1 morto. Cambia la situazione a Borgosatollo, 19 casi e un decesso (+7).

A Corte Franca da 5 i contagi sono diventati 6; aumentano anche a Dello, 11, dove si conta anche un decesso. A Desenzano del Garda invece sono diventati 28 (+5) e i morti sono 3. A Erbusco i casi noti sono diventati 7 (+1), con due persone decedute nei giorni scorsi.

A Gardone Riviera aumento di un’unità (5 casi totali) e a Gardone Valtrompia i casi sono diventati, a Gavardo 7 casi, a Ghedi un totale di 21 contagiati, a Gottolengo diventano 8 e si aggiungono 2 morti. A Gussago 22 positivi al Coronavirus e un deceduto. A Lograto i casi salgono a 2 (+1), a Iseo è a 19 e si registra il primo decesso, a Isorella ci sono 7 contagi con 2 morti. A Leno aumentano i casi: ce ne sono 27 con 2 morti.

A Lonato del Garda 15 contagi, e 2 decessi. A Longhena un totale di 4. Lumezzane passa da 2 a 3. A Manerbio sonoo 38 i positivi e 4 imorti. Mazzano 14 con un decesso. A Monticelli diventano 6. Montichiari ne ha 47 (+8) e in paese i decessi sono a 5.

LEGGI ANCHE: Infermiera sfinita a fine turno: la foto simbolo della lotta al Coronavirus

A Nave i casi sono 12 e ieri si è verificato un decesso. A Montirone i casi sono diventati 25 (+3) e i decessi sono diventati 4. Nuvolento (1), Ome (2) e a Paderno Franciacorta (1). A Offlaga i casi salgono a 8 (+4).

Resta preoccupante la situazione a Orzinuovi, dove i contagiati sono saliti a 105 (7 nuovi casi, meno degli scorsi giorni) e tre nuovi decessi si aggiungono ai 15 dei giorni scorsi. A Ospitaletto i positivi sono diventati 19 (+4) e si è registrato un decesso nei giorni scorsi.

A Palazzolo ci sono 7 casi in più rispetto, per un totale di 21, e i decessi salgono a 4 (+1). A Padenghe i casi passano a 7 (+2) e c’è un decesso. A Paratico i casi passano 7 con un decesso, a Pavone del Mella 9 (+2) e anche un decesso nei giorni scorsi, a Polpenazze è a 2, a Pompiano 9 e un decesso, a Poncarale 4, mentre a Pontoglio aumentano a 14 (+1). A Pontevico i casi sono diventati 25 ed è stata annunciata la scomparsa della seconda persona.

A Pralboino restano 5 con 1 decesso. A Preseglie passano a 4 (+1), a Prevalle i casi salgono a 4, con un decesso. A Provaglio d’Iseo si registrano 3 casi (+ 1 decesso). A Quinzano i casi salgono a 17 e si è registrato il decesso numero 4.

A Remedello sono diventati 5 (+2), a Rezzato ci sono 10 casi positivi (+4) e il primo decesso, a Roccafranca 8 casi e 1 decesso, a Rodengo Saiano 14 casi e 3 decessi, a Roè Volciano 2, Roncadelle (5) mentre a Rovato si passa a 24 con un decesso. A Rudiano 3 contagiati.

A Salò i contagiati diventano 11 (+1) e un decesso. A San Paolo i casi salgono a 28(+5) e i decessi restano 2. A Sarezzo 14 con il primo decesso, a Seniga, a Torbole Casaglia 4 (+1), a Trenzano 6 (+2), a Verolanuova 23 (+8) e 4 decessi a Verolavecchia (6) e Vestone 3. Villachiara 4 casi. Vallio Terme (1) e Zone 1 caso e 1 decesso.



I Comuni con i contagi più o meno stazionari

Stazionari i numeri dei contagi a Adro (4), Agnosine (1), Azzano Mella (6 e un decesso), Barbariga (6), Bassano Bresciano (4), Berlingo (2), Bione (2), Bovezzo (4), Brandico (3), Capriano del Colle (5), Casto (3), Comezzano-Cizzago (1), Concesio (19 + 2 decessi), Corzano (3), Flero (5 e un deceduto), Gambara (2), Gargnano (1), Idro (1), Lodrino (1), Lograto ( 1 + 1 morto), Maclodio (1), Mairano (1), Manerba del Garda (1), Marone (1), Moniga del Garda (3), Mura (1), Nuvolento (1), Nuvolera (1), Orzivecchi (8 e un decesso), Passirano (7), Pertica Bassa (1), Polaveno (2), Pozzolengo (1), Puegnago del Garda (1), Sabbio Chiese (3), Sale Marasino (2 + un decesso), San Gervasio Bresciano (1), San Zeno (6), Serle (2), Sirmione (8), Soiano del Lago (1), Sulzano (2), Travagliato (3), Toscolano Maderno (2), Treviso Bresciano (3), Vallio Terme (1), Villa Carcina (11+1 decesso), Villanuova sul Clisi (2) , Vobarno (3).

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE