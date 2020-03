Stimato imprenditore, si è spento a 85 anni a causa dell’infezione da Coronavirus. Fondò con i fratelli la Omfb di Provaglio e l’azienda agricola Villa Franciacorta di Monticelli Brusati.

Iseo e Provaglio sono più povere: lutto per Alessandro Bianchi

“Una brava persona, onesta, amante del suo lavoro, attaccata al territorio, estremamente legata a Iseo e sempre disponibile”. Poche parole, ma che provengono dal profondo, quelle del sindaco di Iseo Marco Ghitti che, a nome di tutta la cittadinanza, ha inviato una lettera di cordoglio alla famiglia dell’imprenditore Alessandro Bianchi.

Con i fratelli Nicola e Umberto, nel 1950 aveva dato inizio a un’attività artigianale nel settore della meccanica, coniando il marchio Omfb (Officina meccanica fratelli bianchi) sdf. Fu il fondatore e amministratore anche della storica azienda agricola Villa Franciacorta nata nell’omonimo borgo di Monticelli Brusati. Era il 1978 quando arrivò la prima bottiglia di Franciacorta, il primo brut. Impegnato anche nel mondo della solidarietà, Bianchi era secondo vice presidente del Lions Club Sebino.

Cordoglio per la scomparsa di un grande uomo

Originario di Provaglio ma di casa a Iseo, ha lasciato la moglie Ivonne, i figli Roberta e Nico, il genero Paolo, la nuora Giovanna, i nipoti Alessio, Matteo, Elena, Francesca e Valentina.

In ottemperanza alle disposizioni sanitarie, saranno comunicati in futuro i dettagli della messa di suffragio. Le comunità di Iseo e Provaglio sono in lutto per la perdita del grande uomo e imprenditore. “Aveva davvero a cuore il suo territorio”, lo ha ricordato ancora Ghitti.

