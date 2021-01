L’intera comunità di Seniga piange Francesco Merigo

Francesco Merigo, 68 anni, è mancato improvvisamente ieri sera lasciando nel dolore la famiglia e l’intera comunità nella quale era molto noto.

Francesco Merigo è scomparso improvvisamente ieri sera dopo la consueta funzione domenicale nel Santuario di Comella. Merigo era molto noto in paese perché, dopo aver fato il muratore, è stato impiegato per anni in Comune come operatore ecologico, mansione che ha sempre svolto con grande impegno e serietà. Inoltre Merigo si è sempre distinto per disponibilità e solidarietà prestando aiuto come volontario in vari ambiti. “Sono profondamente colpito da questa perdita – ha dichiarato il parroco di Comella don Alessandro Lovati, che era presente quando Merigo ha accusato il malore – A lui va la mia profonda riconoscenza per quanto ha fatto per il Santuario”.

Il funerale

La famiglia e l’intera comunità saluteranno Francesco Merigo martedì 12, alle 14.30, nella parrocchiale di Seniga.