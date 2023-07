Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore di immenso dolore stanno raggiungendo famigliari e amici di Antonella Bresciani, morta a soli 48 anni a causa della malattia. La donna, infatti, si è distinta per l’impegno politico e la lunga militanza nella Lega, partito al quale si era avvicinata da giovanissima. E lunedì 3 luglio nella sua Cazzago saranno celebrati i funerali.

La Franciacorta in lutto per Antonella Bresciani

Il lutto per la prematura scomparsa di Antonella colpisce al cuore la comunità di Cazzago San Martino, dove viveva, ma coinvolge tutta la Franciacorta. A cominciare da Rovato, comunità che la 48enne frequentava e dove aveva tantissimi amici. Segretaria di circoscrizione per oltre sei anni, Antonella Bresciani è stata un punto di riferimento per i militanti e le sezioni e in molti la ricordano con affetto e profonda stima. A cominciare dal cazzaghese Damiano Gandossi, che proprio da lei ha preso il timone per guidare la Circoscrizione: “Era pura, semplice, sempre disponibile. Si è sempre data da fare. Credeva negli ideali del partito e si è battuta per difenderli”. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche da Stefano Venturi, segretario della sezione di Rovato, che era stato il suo vice: Eri sempre in prima linea, abbiamo condiviso tante battaglie insieme. Mi hai insegnato molto e devo molto a te. Nonostante i molti problemi, trovavi sempre una soluzione...”. In passato Antonella è stata anche membro del direttivo provinciale del Carroccio. Negli ultimi tempi, la 48enne aveva abbandonato la militanza attiva, anche a causa di alcuni problemi famigliari (lo scorso anno è venuto a mancare, a soli 53 anni, il fratello Paolo; aveva già perso la mamma e, prima ancora, il padre). Ma non per questo faceva mancare il suo supporto e i suoi preziosi consigli.

Lunedì 3 luglio i funerali a Cazzago

Saranno celebrati lunedì 3 luglio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Cazzago San Martino i funerali della 48enne, con partenza dall’abitazione di via Per Rovato. Qui domenica 2 luglio, alle 20, si terrà la veglia di preghiera. La prematura scomparsa di Antonella, che si è spenta in poche settimane a causa di una grave malattia, lascia nel dolore la sorella Mariangela e il fratello Maurizio, il fidanzato Stefano e tutti i suoi cari.