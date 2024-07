Cambio al vertice per Terra della Franciacorta: il nuovo presidente è Fabrizio Scuri, sindaco di Cazzago San Martino.

Fabrizio Scuri è il nuovo presidente di Terra della Franciacorta

Mercoledì pomeriggio il Municipio di Rovato ha accolto l’assemblea degli associati, presieduta dalla vice-presidente Roberta Martinelli.

Il primo argomento all’ordine del giorno era la surroga di tre consiglieri decaduti in seguito alle elezioni: Francesco Pasini Inverardi di Passirano (che era presidente), Silvia Gares di Paderno Franciacorta e Carlo Chiari di Cologne. Il passaggio di testimone era inevitabile perché lo statuto dell’associazione prevede che il Consiglio d’Amministrazione sia composto da sette componenti (come rappresentanti della Giunta nei Comuni franciacortini): la surroga si è resa quindi necessaria. Oltre alla nomina del presidente, sono stati decisi anche altri due consiglieri, Rosa Vitale di Rodengo Saiano e Nicola Vianelli di Paderno Franciacorta, che insieme a Scuri si sono aggiunti a Roberta Martinelli, presidente del Consiglio comunale di Rovato, Luigi Vezzoli di Capriolo, Giulia Marchina di Gussago e Alberto Vanoglio di Ome. Il Consiglio così composto, che a ottobre 2022 aveva riconfermato Pasini Inverardi come presidente, andrà alla scadenza naturale a ottobre 2025.

Il commento

"Un ringraziamento per il lavoro svolto e l’impegno profuso al presidente e ai componenti del Cda uscenti. Ringrazio i soci per la fiducia accordatami che spero di meritare in questo anno di mandato. Va rilanciata l’attività dell’Ente nel solo interesse delle Comunità locali e per fare questo, non basta l’importante lavoro del Cda, ma c’è bisogno anche e soprattutto della collaborazione e del sostegno di tutti i soci, con i quali condivideremo le decisioni da prendere".

Questo il commento del neo-presidente Scuri.

Nel dibattito tra i soci è emersa, infine, la necessità di «fare il punto della situazione», visti anche i nuovi sindaci eletti alle Amministrative di giugno, e di «definire un Piano con scopi e obiettivi dell’Associazione», nata nel 2012 come accordo tra Comuni, per la redazione del Ptra (Piano Territoriale Regionale d’Area) della Franciacorta, approvato da Regione Lombardia.