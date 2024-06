Malore in auto a Cazzago San Martino, nulla da fare per un 57enne

Ennesimo incidente mortale sulle strade bresciane, il sinistro a Cazzago San Martino: nulla da fare per un 57enne.

Nulla da fare per un 57enne a Cazzago San Martino

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 12.10 a Cazzago San Martino (frazione Calino).

Da chiarire l'esatta dinamica del sinistro

Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro, dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 57 anni, per cause ancora non note, probabilmente per un malore, sia finito con l'autovettura contro un ostacolo. Sembra che, una volta uscito di casa e salito sull'automobile, abbia fatto retromarcia quando sarebbe stato colto da un malore finendo quindi per perdere il controllo dell'auto urtando un albero. Una passante si sarebbe accorta dell'accaduto, ha allertato la sorella dell'uomo e insieme hanno provato a rianimarlo. L'impatto violento, però, non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi giunti tempestivamente sul posto: un'automedica, un'auto infermieristica, un'ambulanza, i Vigili del Fuoco. Sul luogo del sinistro anche la Polizia Stradale.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.