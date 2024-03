Da Mairano al sogno italiano nel kick boxing: Alessandro Bellini è il nuovo campione nazionale.

La favola di Alessandro: da Mairano a campione italiano di kickboxing

Nato nel 1989 dall’amore di mamma Maura e di papà Giuseppe, da sempre ha vissuto in quel di Pievedizio, piccola frazione del capoluogo Mairano.

All’interno di questa comunità di circa 3500 anime Alessandro è molto conosciuto poiché, con il fratello Alberto, ha collaborato per molto tempo nell’azienda agricola di famiglia. Il giovane non ha però coltivato solo i frutti della terra ma anche un sogno: competere a livello professionistico e vincere il titolo italiano di Kick Boxing nella sua categoria.

E’ così che con caparbietà, passione, sacrificio, il giovane mairanese ha iniziato il suo percorso sportivo all’età di 18 anni, iscrivendosi ai corsi che si svolgevano presso la palestra del paese, cimentandosi già dopo poco tempo nelle competizioni di contatto leggero e riscuotendo degli ottimi risultati.

Successivamente ha fatto il suo ingresso nella federazione ufficiale degli sport da combattimento riconosciuta dal Coni, prima come dilettante e poi a livello professionistico, ora è uno degli atleti della Top Team Fighting, allenato da Alex Avogadro.

"La Kick Boxing mi ha sempre emozionato, e per questo sport ho dovuto fare davvero tanti sacrifici e parecchie rinunce. Ho sempre cercato di imparare dalle sconfitte e ripartire con maggiore convinzione perfezionando l’allenamento fisico e psicologico. Nel settore non girano molti soldi, anzi, chi sta in questo circuito lo fa per passione e certamente non ci può campare, salvo rare eccezioni - ha raccontato il giovane atleta - Continuo a lavorare per potermi permettere di andare avanti. In definitiva ciò che mi ha spinto in tutti questi anni a proseguire nel mio percorso è stata la ferma volontà di realizzare quel sogno che avevo da ragazzino".

Lo sport praticato ripaga dedizione e impegno con la realizzazione dei sogni, il suo? Vincere il titolo italiano Kick Boxing Wako Pro K1 62 kg, e sabato sera lo ha difeso con successo durante l’evento “The best 8 of fight”, organizzato in provincia di Bergamo con il patrocinio di Regione Lombardia.

Il suo risultato ha fatto sognare anche la sua comunità, i complimenti arrivano dal sindaco Igor Zacchi.

"A nome di tutta la cittadinanza rivolgo i più sinceri complimenti ad Alessandro per lo strepitoso risultato ottenuto. Pievedizio e Mairano sono orgogliosi e fieri di poter essere rappresentati a livello nazionale da un atleta tanto forte quanto umile. Grazie Alessandro, sempre avanti!" ha commentato il primo cittadino.

Le emozioni sono ancora alle stelle per il mairanese. «Sono molto orgoglioso del risultato. Alzare di nuovo la cintura al cielo è stata un’emozione impagabile. Il mio percorso deve però proseguire con nuovi obbiettivi: spero infatti di poter emergere ulteriormente ed inserirmi nel circuito europeo ed internazionale alla conquista di nuovi traguardi, senza mai dimenticare la mia terra e la comunità in cui sono cresciuto. Un grazie per questo risultato va di certo al mio allenatore Alex Avogadro della Top Team Fighting» ha concluso Alessandro.