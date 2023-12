La canna fumaria prende fuoco, spavento alla Vigilia di Natale

Vigilia di Natale movimentata a Rovato, dove ieri sera i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un cascinale in via Sopramura, a Rovato.

La canna fumaria prende fuoco

Stando alle ricostruzioni, l'allarme partito come incendio tetto si sarebbe poi ridimensionato una volta che i soccorsi sono giunti sul posto. Il rogo è infatti scoppiato nella canna fumaria dell'abitazione, un cascinale, ma fortunatamente è stato domato prima che potesse danneggiare il tetto e la struttura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Chiari e quelli di Brescia, per un totale di 4 mezzi.