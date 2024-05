Attimi di paura nel primo pomeriggio a Rovato. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso all'angolo tra via San Giovanni Bosco e via Europa, proprio davanti al liceo, a seguito di un incidente stradale.

Incidente all'incrocio in zona liceo

E' successo intorno alle 13.15. Una donna di 67 anni (secondo quanto riportato da Areu, Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza), per cause ancora da chiarire, non avrebbe rispettato l'incrocio e si è scontrata con un altro veicolo. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Chiari, l'ambulanza della Rovato Soccorso, l'automedica e la Polizia Stradale di Iseo (che si occuperà dei rilievi).

I soccorsi

Fortunatamente l'incidente è stato declassato da codice rosso a codice giallo. La donna è stata portata in ospedale agli Spedali civili di Brescia. Nessun altro è rimasto ferito.