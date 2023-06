Cologne: è stata fatta brillare nella grotta la bomba inesplosa sul Monte Orfano

L'ora "X" era per le 11 di questa mattina, lunedì 19 giugno 2023. Gli artificieri militari di Cremona hanno fatto brillare la bomba inesplosa sul Monte Orfano, direttamente nella grotta dove si trovava ormai da decenni.

L’ordigno si trovava nella Grotta della Lacca (o Laca), un pozzo naturale di origine carsica per la raccolta delle acque piovane, profondo una ventina di metri e accessibile da una stretta insenatura, frequentato solamente dai gruppi speleologici della zona che la utilizzano per le loro attività di formazione e non. Proprio loro, nello specifico alcuni membri del Gruppo Speleo Montorfano (Andrea Salogni, Serena Oneda, Edoardo Dotti e il presidente Franco Di Prizio), sono stati di fondamentale supporto durante le operazioni fornendo non solo le attrezzature necessarie per la discesa (e risalita) nella cavità, ma anche una preziosa guida grazie alle conoscenze del luogo maturate nel tempo.

Le operazioni

Le operazioni di bonifica erano cominciate lo scorso lunedì, quando gli artificieri militari di Cremona (Armando Calamai e Francesco Brugattu) si erano recati sul posto per rimuovere l'ordigno, una bomba a mano inesplosa risalente al periodo delle Guerre Mondiali. La posizione delicata della bomba aveva spinto gli operatori a non procedere con la rimozione, riprogrammando la messa in sicurezza a questa mattina. Gli artificieri, aiutati dal Gruppo Speleo Monte Orfano, sono scesi nella grotta e collegato dell'esplosivo al plastico all'ordigno: poi hanno tirato una linea di tiro di circa 30 metri fino all'esterno della grotta e, una volta all'esterno, l'hanno fatto brillare.

A supportare le operazioni anche quattro mezzi dei Vigili del Fuoco di Brescia, la Croce Rossa da Genova, i carabinieri della Compagnia di Chiari e la Polizia Locale del Monte Orfano, che hanno garantito la sicurezza evitando che i curiosi si avvicinassero all'area fino alla conclusione, verso mezzogiorno.

Le foto delle operazioni