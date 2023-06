Cologne, ordigno inesploso sul Monte Orfano: rimandata la messa in sicurezza

Ad intervenire sono stati gli artificieri che, guidati dai membri del gruppo Speleo Montorfano, sono scesi nella cavità per recuperare e mettere in sicurezza la bomba inesplosa, con l'intenzione di farla brillare in una zona isolata. Con loro anche i Vigili del fuoco e l'ambulanza della Croce rossa, i carabinieri e la Polizia Locale, che hanno chiuso gli accessi alla zona.

Una volta entrati però, vista la posizione dell'ordigno, gli artificieri hanno optato per non movimentare la bomba a mano, lasciandola in loco, e di tornare in un secondo momento per completare le operazioni. La messa in sicurezza è stata quindi rimandata a data da destinarsi.