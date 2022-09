Irene Zani, grande partecipazione nel giorno dell'ultimo saluto

Si sono tenuti questa mattina (mercoledì 7 settembre 2022) i funerali di Irene Zani.

Un tragico incidente

La ragazza di soli 17 anni che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto intorno alle 4 di domenica 4 settembre 2022 a Leno.

I funerali

L'ultimo saluto è stato celebrato nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Leno con partenza dalla Casa Funeraria Fratelli Pinzi in via G. M. Bravo 24 sempre a Leno. A seguire la salma ha proseguito il suo viaggio verso il tempio crematorio di Sant'Eufemia.

Grande partecipazione

A piangere la scomparsa della giovane la mamma Simona, il fratello Dario e il papà Alessandro. Presenti alla cerimonia in centinaia, numerosi in particolare i giovani amici. Al termine della funzione sono stati liberati in volo palloncini bianchi e rossi.