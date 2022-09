Incidente mortale, la vittima è la 17enne Irene Zani di Leno

Un'altra giovane vita spezzata, quella della 17enne Irene Zani di Leno, vittima del tragico incidente avvenuto intorno alle 4 del mattino di domenica 4 settembre 2022.

Il sinistro

Si tratta dell'ultima tragico sinistro sulle strade bresciane, a pochi giorni di distanza dalla dipartita della 19enne Stella Mutti. La diciassettenne è morta sul colpo mentre il 21enne alla guida è rimasto illeso. Il giovane è stato poco dopo arrestato in quanto il risultato dell'alcol test ha evidenziato la presenza di un tasso alcolemico maggiore del consentito. I giovani stavano viaggiando lungo la A21 tra i caselli di Manerbio e Pontevico verso Brescia dopo aver trascorso una serata in città. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al tragico sinistro.

Parole di cordoglio

Nel frattempo la comunità si è stretta attorno alla famiglia di Irene. Parole di cordoglio sono giunte dal comune di Leno, così come dall'Istituto di istruzione superiore V. Capirola di Ghedi frequentato dalla giovane. Entrambi hanno affidato ai social il ricordo della 17enne.

Comune di Leno

"Faccio mio il dolore di tutta la nostra Comunità nello stringermi a mamma Simona, a papà Alessandro, a Dario e a tutti i familiari per la tragica e prematura scomparsa della cara e giovanissima Irene, avvenuta stanotte in un grave incidente in cui è coinvolto anche un altro giovane nostro concittadino.

Ad entrambe le famiglie giungano il nostro abbraccio e la nostra vicinanza.

Il Sindaco e l'intera Amministrazione Comunale piangono con voi"

Istituto d'istruzione superiore V. Capirola

"È quasi impossibile trovare parole adeguate. Tutta la comunità scolastica del Capirola si stringe intorno alla famiglia Zani - e un abbraccio particolare va al nostro caro Dario.

Ciao Irene".

L'ultimo saluto

I funerali sono in programma per mercoledì 7 settembre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Leno con partenza dalla Casa Funeraria FratelliPinzi in via G.M.Bravo 24 a Leno, a seguire la salma proseguirà verso il tempio crematorio di sant'Eufemia. A piangere la scomparsa della giovane la mamma Simona, il fratello Dario, il papà Alessandro