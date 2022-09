Tragico schianto, muore una diciassettenne: arrestato il 21enne alla guida, positivo all'alcoltest

Tragico schianto, muore una diciassettenne di Leno. E' tragico il bilancio dell'ennesimo incidente avvenuto sulle strade Bresciane.

Tragedia

Alle 4 di questa mattina sulla autostrada A21, nel tratto tra Pontevico e San Gervasio, un'auto è finita fuori strada. A bordo c'erano una ragazza di 17 anni di Leno, Irene Zani, e un ragazzo di 21 anni, anche lui di Leno. Sul posto Vigili del fuoco, ambulanze e elisoccorso da Brescia ma per la giovane purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo che era alla guida è stato invece trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia dove è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato positivo. Si trova ora piantonato in ospedale con l'accusa di omicidio stradale.

La salma della diciassettenne è stata portata nella camera mortuaria a disposizione della famiglia.