Stella Mutti, il giorno dell'ultimo saluto e il pensiero da parte del cantante Ernia

Una tragedia, un'altra giovane vita spezzata.

Stella Mutti ha perso la vita nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 agosto 2022 mentre stava rientrando a casa a bordo della moto del suo fidanzato Ivan di 22 anni. Stavano rincasando dal concerto di Ernia alla festa di radio Onda d'Urto quando un tremendo impatto contro una Jeep guidata da un 27enne del posto risultato poi positivo all'alcol test con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito, l'ha fatta sbalzare dal sellino della Yamaha cadendo rovinosamente sull'asfalto. Per lei non c'è stato nulla da fare.

Il cantante Ernia, una volta appresa la drammatica notizia, ha scritto queste parole sulla sua Instagram Stories dedicandole poi una toccante canzone:

"Ieri sera (giovedì 25 agosto 2022 ndr) tornando a casa dopo essere venuta al mio concerto a Brescia, Stella ha perso la vita in un incidente strdale causato da un automobilista ubriaco. Sono seriamente addolorato e non ho parole per descrivere quanto mi dispiaccia. Il mio pensiero in questo momento va alla famiglia e agli amici di Stella.".

Queste sono solo alcune delle parole della canzone che il cantante ha deciso di dedicarle

"Ma per me era bella

Siamo come un orecchino di perla

Un cacciavite a stella dentro un sotto sella

Ed è come se, dopo anni lei non sappia stare lontano da me

Perché per me era bella

Siamo come un orecchino di perla

Un cacciavite a stella dentro un sotto sella

Ed è come se, dopo anni io non sappia stare lontano da te"