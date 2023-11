Investita da un muletto nella cascina, muore una donna di 86 anni: è successo questa mattina in un'azienda agricola al confine tra Castrezzato e Coccaglio.

Stando alle prime informazioni, sembra che l'anziana si trovasse nell'area interna alla cascina, dove abita, in sella alla sua bicicletta. A investirla sarebbe stato il nipote, che in quel momento stava lavorando: nel fare manovra con il mezzo non l'ha vista e l'ha travolta. Subito è scattato l'allarme e sul posto di sono precipitate l'autoinfermierizzata di Chiari, l'automedica di Orzinuovi e l'ambulanza di Rovato, ma purtroppo per la donna non c'è stato niente fare: è deceduta poco dopo l'incidente.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e il personale di Ats, che procederanno con i rilievi per far chiarezza sulla dinamica della tragedia, classificata come un infortunio sul lavoro. Un'accaduto che ha scosso fortemente anche la famiglia titolare dell'azienda.