E' stato trasportato in ospedale in codice rosso un 51enne rimasto gravemente ferito a seguito di un infortunio agricolo in vicolo Rossini.

Infortunio agricolo: ferito un 51enne

Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma secondo quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un infortunio agricolo avvenuto in vicolo Rossini.

I soccorsi

Immediata è stata la chiamata ai soccorsi, partita inizialmente in codice giallo. Purtroppo, però, le condizioni dell'uomo sono parse subito ben più gravi ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso dai Volontari dell'ambulanza di Bornato.

La dinamica

Non si conosce la dinamica dei fatti al momento. Sul posto, per fare luce sulla questione, sono corsi i militari della Compagnia dei Carabinieri di Gardone Val Trompia.