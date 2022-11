Incidente sul lavoro, arriva l'elisoccorso

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi (mercoledì 23 novembre 2022) a Passirano.

Incidente sul lavoro, ecco dove

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato alle 17.21 in codice giallo per un incidente sul lavoro in via Europa. Stando alle prime informazioni ad essere coinvolto sarebbe un uomo di 50 anni.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Se inizialmente la missione era stata classificata come gialla, successivamente il codice è diventato rosso, evidenziando condizioni della persona coinvolta più serie di quanto apparso in un primo momento.