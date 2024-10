Ennesimo incidente sul lavoro nel Bresciano. Nel pomeriggio di oggi, un grave infortunio si è verificato a Chiari, all'interno dell'azienda "Imbalcarta" di via Pontoglio.

Incidente sul lavoro a Chiari, grave un 33enne

L'incidente è avvenuto attorno alle 14.20 di oggi, martedì 8 ottobre. Protagonista, suo malgrado, un uomo di 33 anni le cui generalità non sono ancora note. Stando a quanto emerso, l'operaio si trovava nel cestello di un carrello elevatore per delle operazioni quando è scivolato, non è chiaro da quale altezza, ed è finito a terra. Cadendo ha anche battuto la testa contro il cestello stesso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari, insieme ai soccorritori del Gruppo volontari ambulanza di Adro, in codice rosso, e i carabinieri della compagnia di Chiari. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso, partito da Bergamo. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Incidenti sul lavoro, Brescia maglia nera

Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro registrato in provincia di Brescia quest'anno. Ventiquattro di questi, soltanto dall'inizio dell'anno, si sono conclusi nel peggiore dei modi, come incidenti mortali. L'ultima vittima è stata Alessandro Cigolini, 47 anni, di Castel Mella, travolto da una ruspa a Castrezzato settimana scorsa. Una vera e propria strage settimanale che fa della nostra provincia la peggiore in Lombardia quanto a sicurezza sui luoghi di lavoro. In aumento anche le denunce di infortunio: nei primi quattro mesi dell'anno, nel Bresciano sono state 5mila e 309. Praticamente 45 al giorno, poco meno di uno ogni trenta minuti.