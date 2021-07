Aggiornamento delle 15.36

La circolazione sulla A21, concluse le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente e del carico del camion, è ripresa con regolarità. Il casello di Manerbio ha riaperto agli utenti della strada anche in direzione sud.

Incidente mortale nella notte in A21

Erano le 4.20 circa quando è partita la chiamata all'112 per un incidente in autostrada: coinvolti due mezzi pesanti e un'automobile. Dalla centrale operativa sono stati inviati sul posto i mezzi di soccorso sanitario avanzato dell'Asst del Garda (con a bordo l'infermiere) e dagli Spedali Civili di Brescia (con a bordo medico e infermiere), e in loro supporto le ambulanze della Bassa Bresciana Soccorso di Dello e della Croce Bianca di Leno Dominato Leonense. A districare le lamiere, per permettere ai soccorritori di poter lavorare, tre squadre dei Vigili del Fuoco (supportate dall'autogru).

Per cause ancora da accertare i tre veicoli sono entrati in collisione. Uno dei camion ha fino la propria corsa contro l'altro mezzo pesante che lo anticipava in carreggiata, che a sua volta si è scontrato con l'auto, una monovolume Citroen.

I feriti

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto uno degli autisti, un flerese di 34 anni, è stato trasportato in ospedale a Manerbio in codice verde per un'ulteriore verifica sulle sue condizioni di salute. Il guidatore dell'auto, un 49enne, e la passeggera, una 51enne, entrambi di casa a Soresina (nel cremonese) hanno riportato diverse contusioni ma le loro condizioni sembrano non destare preoccupazioni. Anche per loro è stato disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Ad aver la peggio è stato l'altro camionista coinvolto nell'incidente. Il medico presente sul posto infatti, nulla ha potuto fare se non constatarne il decesso. Al momento l'uomo non risulta ancora non identificato.

Viabilità

Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni (ancora in corso) di rimozione dei mezzi coinvolti con conseguenti disagi sulla circolazione: il casello di Manerbio risulta chiuso in direzione sud. A garantire la sicurezza sullo scenario, a ricostruire la dinamica e ogni dettaglio utile, gli agenti della Polizia Stradale di Montichiari.

Seguiranno aggiornamenti.