Ennesimo incidente mortale sulla strada (solo a Capriolo, negli ultimi giorni, se ne sono verificati due). E' successo questa mattina, poco dopo le 12, ancora non si conosce la dinamica dei fatti, ma per un 52enne non c'è stato niente da fare.

Incidente mortale a Manerbio: ha perso la vita un centauro

Ancora non si conosce la dinamica dei fatti, non si sa se l'uomo abbia accusato un malore, perso il controllo del mezzo o altro, ma purtroppo un 52enne ha perso la vita. E' successo a Manerbio, sulla Sp45bis. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso.

I soccorsi

E' successo poco dopo mezzogiorno. La macchina dei soccorsi è partita immediatamente. Allertati dagli altri automobilisti, sono arrivati subito, ma vano è stato ogni tentativo di salvargli la vita. Troppo gravi le lesioni riportate nella caduta. Sul posto per i rilievi sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Verolanuova della stazione di Manerbio.

Le generalità

Ancora non si conoscono le generalità dell'uomo. Secondo Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), il deceduto ha 52 anni.

Strada chiusa

Per consentire i rilievi e i soccorsi, il tratto della Sp45 è stata chiusa. Lo sbarramento potrebbe durare diverse ore, si consigliano strade alternative.