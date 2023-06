Addio a Giovanni Geroldi

Verso mezzogiorno Geroladi stava percorrendo la 45 bis con il suo scooter, quando è uscito di strada: fatale lo schianto sul guardrail.

Giovanni Geroldi

La comunità di Verolanuova è scossa e incredula per la perdita di Giovanni, persona stimata e benvoluta, molto conosciuta in paese. Co titolare di una ditta specializzata nella produzione di schermi per conferenze sita a Manerbio, Geroladi era un imprenditore di successo dedito ai valori di una volta: casa e lavoro. "Giovanni era un uomo molto buono, proprio una brava persona - ha affermato chi lo conosceva da una vita - Mancherà a tutti: era un grande lavoratore, infaticabile, sempre impegnato o nella sua ditta o versa la famiglia al quale era davvero molto legato". Geroladi lascia la moglie Alessandra e due figli.

I funerali

Il rito funebre si svolgerà mercoledì 28 alle 10, partendo dall'abitazione in via Lenzi alle 9.50 per arrivare nella basilica di San Lorenzo alle 10. La famiglia ringrazia anticipatamente chi vorrà partecipare.