Altro sangue sulle strade bresciane. L'ennesimo incidente mortale si è verificato nella serata di mercoledì 21 giugno, intorno alle 21.45, sulla Sp469 a Capriolo. Ad avere la peggio un motociclista di 62 anni, residente in paese, che è morto sul colpo dopo lo schianto contro un'auto.

Schianto contro un'auto, muore motociclista a Capriolo

La chiamata al 112 è scattata alle 21.45. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Capriolo e la sezione Radiomobile Chiari, l'auto medica da Sarnico e l'ambulanza dei volontari di Capriolo. Lo schianto tra l'auto su cui viaggiavano padre e figlia (lui di Pontoglio, lei residente a Milano) è stato purtroppo fatale per il 62enne, deceduto subito dopo l'impatto. I passeggeri della vettura, che ha preso fuoco, sono invece stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Chiari.

La dinamica

In base alla primissima ricostruzione, la moto viaggiava verso Capriolo sulla tangenziale 469 mentre l'auto, una Polo, procedeva in direzione opposta. In corrispondenza del curvone, sembra che la due ruote abbia invaso leggermente l'altra corsia, scontrandosi frontalmente con la vettura.

L'auto in fiamme

La macchina coinvolta nel sinistro ha preso fuoco e questo ha sicuramente complicato le operazioni di soccorso. Fortunatamente le due persone a bordo del veicolo sono state tratte in salvo. Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio, che hanno domato il rogo e poi si sono occupati della messa in sicurezza della scena.

Una strage senza fine

L'incidente costato la vita al 62enne capriolese è l'ennesimo sulle strade bresciane. Proprio la Sp469 è stata già altre volte teatro di incidenti gravi o mortali. Nello stesso punto in cui si è verificato lo schianto, denominato "il curvone della morte", nel 2019 si era spezzata la vita di un 32enne bergamasco padre di due bambine e prima ancora, nell'aprile 2017, era toccato a un 47enne residente a Palazzolo.