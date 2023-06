Schianto fatale in moto: sabato i funerali del 62enne Giovanbattista

Schianto fatale in moto, domani (sabato 24 giugno 2023) si terranno i funerali del 62enne Giovanbattista Brizio.

Schianto fatale in moto: Capriolo piange Giovanbattista

Giovanbattista Brizio, 62enne di Capriolo, è morto mercoledì sera sul curvone della Statale 469, un tratto di strada tristemente noto perché teatro negli anni di numerosi incidenti, anche mortali. Fatale si è rivelato il forte impatto con un'auto che proveniva dal senso opposto di marcia.

Stando alle prime ricostruzioni, alle 21.40 il 62enne stava rincasando in sella alla sua moto da granturismo quando si è scontrato con un’auto che proveniva dal senso opposto. Sembra che il centauro possa aver preso la curva larga, superando di poco la linea che delimita le due corsie, proprio mentre stava affrontando la curva anche la Polo che proveniva dalla zona industriale di Capriolo.

Un violento impatto

L’impatto è stato violentissimo: i veicoli – la due ruote è rimasta incastrata nelle lamiere anteriori dell’auto – hanno preso fuoco. Il motociclista è stato sbalzato di alcuni metri sull’asfalto poco distante dai mezzi in fiamme. Nella collisione con la macchina e poi nella caduta al suolo il suo casco si è addirittura piegato e il 62enne è morto sul colpo.

I funerali

L'ultimo saluto è in programma domani (sabato 24 giugno 2023) alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta ad Erbusco ,paese di origine della moglie, con partenza dalla Casa Funeraria Falardi a Erbusco in via Rovato 4. Questa sera (venerdì 23 giugno 2023) si terrà la veglia alle 18.40. A piangerlo la moglie Giovanna, le figlie Francesca con Gianantonio, Stefania, i nipoti Cristian e Manuel.