Capriolo: ennesimo incidente mortale lungo la Sp469bis, nello stesso punto di quello accaduto solo due giorni fa.

Capriolo: allarme nella notte

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle una nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 giugno 2023. Ad intervenire prontamente sul posto un'automedica e un'ambulanza.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Purtroppo per l'uomo alla guida della due ruote, un 42enne, non c'è stato nulla da fare. Si è così registrata l'ennesima vittima della strada in territorio bresciano.