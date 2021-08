E' successo nella tarda serata di ieri, lunedì 9 agosto, a Cazzago San Martino. I pompieri sono stati allertati per la presenza di fiamme all'interno di un capannone.

Incendio in un capannone: mezzi e struttura salvi grazie ai Vigili del fuoco

Alle 23:45 la sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata allertata per la presenza di fiamme all interno di un capannone nel Comune di Cazzago San Martino adibito al ricovero di mezzi pesanti di una ditta specializzata in trasporto di materiale ferroso. Sul posto si sono immediatamente precipitate due squadre dei Vigili del fuoco con il supporto di un'autobotte. Grazie alla tempestività dell' intervento delle squadre il rogo è stato circoscritto alla cabina di un autoarticolato: la struttura e il mezzo cingolato presente all'interno del capannone sono stati salvaguardati senza danni.

Sul posto anche i carabinieri che, con i capi squadra intervenuti, hanno cercato di far luce sulle cause dell'incendio. Fortunatamente non sono stati registrati feriti e l'intervento si è concluso intorno all'1.30.