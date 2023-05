Incendio devasta un capannone a Bagnolo Mella.

Incendio

Dopo l'incendio di martedì pomeriggio al complesso commerciale Le Vele di Desenzano del Garda e quello di ieri, venerdì 26 maggio, alla Metal Trend Gomma a Palazzolo sull'Oglio, un nuovo incendio ha colpito la provincia di Brescia.

Questa mattina, poco prima delle 11, nella zona artigianale di Bagnolo Mella nel capannone della ditta IN.ST.EL., contenente materiale elettrico e pannelli fotovoltaici, è scoppiato un incendio. Il primo ad accorgersene è stato il proprietario che, dopo aver chiamato i soccorsi, ha tentato in tutti i modi di spegnere le fiamme. E' rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Intervento

Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Brescia, Verolanuova, Orzinuovi oltre ai Carabinieri e agli agenti di Polizia locale di Bagnolo Mella. La zona è stata interdetta al traffico. A poca distanza dal capannone ci sono delle abitazioni ma, fortunatamente, non è stato necessario far evacuare i residenti. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.