Dopo una mancata precedenza si scontrano due furgoni.

Brutto sinistro questa mattina (martedì 13 febbraio 2024), intorno alle 10, sulla 45 bis in territorio di Bagnolo Mella. A causa di una mancata precedenza, all'uscita di un distributore, c'è stato uno scontro tra due furgoni. Chi era fermo allo stop e si stava immettendo nella corsia di competenza non si è accorto che dall'altra parte sopraggiungeva un altro furgone. L'impatto è stato violento e le condizioni di uno dei due conducenti sono apparse fin da subito serie, anche se non gravi.

Attivata la macchina dei soccorsi

Sul posto sono intervenute ambulanze, che hanno trasportati i due conducenti (di 38 e 46 anni) al Civile, i Vigili del Fuoco di Brescia che hanno isolato i veicoli e aiutato anche la Polizia Locale nel veicolare il traffico, mentre gli agenti si sono occupati anche dei rilievi. Ma si è reso necessario anche l'intervento di una ditta specializzata per la pulizia delle strade in quanto dai mezzi coinvolti è fuoriuscito carburante e olio che hanno reso l'asfalto, in una strada non nuova a sinistri, scivolosa e pericolosa.