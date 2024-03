Intitolato il Centro operativo comunale al sindaco Sturla

Intitolato il Centro operativo comunale di Bagnolo al sindaco Pietro Sturla.

Alle 10.30 di questa mattina nella Sala Tedoldi, in via Bellavere a Bagnolo Mella, si è celebrata prima una Messa in ricordo del sindaco Sturla, scomparso lo scorso 21 gennaio, e poi è stata posata la targa commemorativa.

“Quest’oggi è una giornata per noi particolarmente emozionante” ha spiegato il vicesindaco Cristina Almici, che ha poi chiarito la dedica a Sturla perché “proprio lui aveva a cuore il centro delle emergenze, ha sempre pensato fosse un’esigenza di Bagnolo quella di poter riunire le realtà territoriali che possono intervenire in caso di emergenza e necessità, e in pirmis si era mosso per intervenire e creare la struttura che c’è oggi. È andato a cercare le risorse in Regione e ne abbiamo integrate di ulteriori, ma la sua caparbietà l’ha portato a raggiungere il risultato e a creare una struttura di emergenza, al centro della nostra comunità, per renderla antisismica, sicura e a disposizione di tutti i cittadini. Il fatto che in questa sede possano trovare collocazione la Protezione Civile, Bagnolo Soccorso e la Guardia medica rende conto dell’utilità per tutta la comunità e per noi era naturale dedicarglielo”. Almici ha infine ringraziato, commossa, Pietro Sturla.

Presenti all’intitolazione tutte le realtà del Paese: l’Associazione Carabinieri, i Fanti, i Bersaglieri, il Gruppo Alpini, Avis, Fondazione Fasani, Protezione civile, Bagnolo Soccorso e la Guardia medica.