Incendio a Chiari, in fiamme un'abitazione: pesanti danni

Chiari, casa in fiamme in pieno centro: pesanti danni ma nessun ferito.

Ancora un incendio, distrutta un'abitazione

Ancora un incendio, nel Bresciano: dopo i due roghi di settimana scorsa a Iseo e a Rudiano, che hanno lasciato senza casa sei famiglie, nel pomeriggio di oggi, sabato 18 gennaio, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Chiari.

Fiamme in centro a Chiari

L'incendio è divampato nel primo pomeriggio al secondo piano di palazzo Cavalleri, all'imbocco di via Santissima Trinità.

Le fiamme sono divampate per cause ancora imprecisate da un materasso in un appartamento al secondo piano, che risulta al momento disabitato. Piuttosto gravi i danni allo stabile e all’appartamento, ma non si registrano feriti. Oltre ai pompieri del locale distaccamento è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Chiari ed i Volontari del Soccorso di Rovato. Fortunatamente non si registrano feriti.