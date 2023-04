Incendio a Capriolo, non ce l'ha fatta la 55enne intossicata.

Si è spenta questa mattina, domenica 2 aprile, all'ospedale Civile di Brescia, Loredana Rossi, la 55enne rimasta intossicata nell'incendio della sua abitazione di venerdì sera. Fin dall'arrivo dei soccorritori le condizioni della donna erano parse disperate. La donna, originaria di Lovere ma di casa a Capriolo con il marito, ha riportato conseguenze troppo gravi dopo l'intossicazione per inalazione di fumi da combustione.

In base a quanto accertato l'incendio sarebbe divampato in camera da letto, dove la donna stava dormendo da sola mentre il marito era fuori per una passeggiata con il cane, e sarebbe scaturito per cause accidentali. L'appartamento di via Rigamonti è stato comunque posto sotto sequestro, per consentire eventuali approfondimenti tecnici disposti dalla magistratura.