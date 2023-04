Appartamento in fiamme nella serata di venerdì 31 marzo a Capriolo. Il rogo è divampato all'interno di una palazzina nei pressi della Sp XII, a poca distanza dal supermercato Italmark. All'interno c'era una donna, rimasta intossicata e ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Appartamento in fiamme a Capriolo: soccorsa una donna

L'incendio è divampato nella serata di venerdì 31 marzo alle porte di Capriolo, in via Privata Rigamonti, una traversa della provinciale che porta ad Adro. Le fiamme, per cause in fase di accertamento, sono scoppiate in un appartamento al primo piano di una palazzina, all'interno del quale si trovava una donna. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio, Chiari e Brescia. L'inquilina, intossicata dal fumo, è stata tratta in salvo dai pompieri. La donna, però, aveva già perso conoscenza ed era andata in arresto cardiaco: tempestivo l'intevento dei sanitari, in seguito al quale è stata trasportata in ospedale, al Civile di Brescia, in codice rosso.

Le operazioni di spegnimento

Sul posto, oltre alle squadre dei Vigili del fuoco, erano presenti i carabinieri e ovviamente i sanitari del 118. Una volta che la donna è stata salvata dal rogo divampato nel suo appartamento, è stato possibile procedere alle operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza, che al momento (ora sono le 23) sono tuttora in corso.