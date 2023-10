Inaugurata l'area giochi dedicata al piccolo Ettore Pandolfi

Ci sono vuoti che non si possono riempire. Quello lasciato dal piccolo Ettore Pandolfi, morto a soli quattro anni nell’ottobre 2022, è una voragine per le comunità di Rovato (dove vive la sua famiglia, nella frazione Lodetto) e Palazzolo sull’Oglio (città d’origine del padre). Ma i suoi genitori hanno saputo trasformare il dolore nella forza motrice di iniziative di solidarietà: perché l’amore donato non muore mai, perché il sorriso di Ettore è impresso indelebile nei loro cuori.

Inaugurata l'area giochi dedicata al piccolo Ettore

Oggi, domenica 22 ottobre, in prossimità del primo anniversario della morte del piccolo, ha avuto luogo un appuntamento davvero importante: l’inaugurazione di un’area giochi dedicata alla sua memoria (un'altra è stata a lui dedicata anche a Palazzolo). La giornata ha preso il via alle 10 con la Messa nel parco di via Castignolo, concelebrata da don Giuseppe Baccanelli e don Giampietro Doninelli, e poi c'è stato il taglio del nastro.

Alla mattinata ha preso parte anche un ospite molto speciale: Spiderman, alias Mattia Villardita, il supereroe preferito di Ettore che però, proprio come un vero supereroe è arrivato solo alla fine per dispensare foto e sorrisi (e ha partecipato al resto dell'inaugurazione in abiti "civili").

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Un sorriso per Matteo ed Ettore, nata nel ricordo del colognese Matteo Ventura, morto ad appena 7 anni: un sodalizio che promuove ogni anno una raccolta solidale di giocattoli destinati ai bambini ricoverati negli ospedali e nei reparti oncologici, in collaborazione con Abe e Casa Ronald. Come ribadito anche dall'assessore ai Servizi Sociali, Elena Belleri, l’Amministrazione comunale si è impegnata concretamente (investendo sul parco e posizionando dei giochi per i più piccoli), su impulso della presidente del Consiglio Roberta Martinelli che ha tenuto i rapporti con la famiglia di Ettore, a trasformare il desiderio della famiglia di dedicare al bambino un'area giochi.

Gli interventi e il taglio del nastro

Ad aprire le danze dei discorsi è stata Annalisa Andreis, responsabile dell'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Rovato che ha spiegato la storia e le finalità dell'associazione Un sorriso per Matteo ed Ettore. Poi, la parola è passata al nonno di Ettore, Angioletto, che con un toccante discorso ha ricordato i momenti passati con il nipotino e di quando insieme frequentavano il parco che lui tanto amava. L'assessore Belleri, invece, oltre a ripercorre l'impegno dell'Amministrazione, ha ribadito come la perdita di Ettore abbia toccato tutta la comunità, lasciando il segno. Infine, è intervenuto il sindaco Tiziano Belotti che ha ringraziato la famiglia ha definito gli stessi genitori di Ettore dei supereroi come Spiderman perché in grado di trasformare il dolore in gioia per gli altri bambini, gli stessi che saranno i fruitori del parco.

La donazione

Infine, in questa occasione il Comune ha anche donato dei giochi all’associazione Un sorriso per Matteo ed Ettore e ha consegnato il ricavato del Chilometro del manzo all’olio, la suggestiva cena benefica andata in scena un mese fa sugli Spalti del castello.

Ecco alcune immagini