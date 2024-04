Lite e aggressione con machete a Rovato.

A Rovato, lite e aggressione con machete

Attimi di grande preoccupazione quelli vissuti nella tarda serata di ieri (giovedì 25 aprile 2024) a Rovato. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 22.15. All'origine un diverbio nato per futili motivi (pare per questioni relative al condominio) tra uomo di nazionalità marocchina classe 1988 e un uomo di origini albanesi che è cittadino italiano classe 1984. Una lite violenta esplosa nei pressi dell'abitazione dove vivono, nella zona di via Galdina Rovato.

La ricostruzione

Il 40enne avrebbe preso un machete e aggredito il marocchino (che invece aveva con sé un taglierino con cui ha cercato di difendersi) provocandogli una ferita molto profonda alla mano. Il 36enne è riuscito a raggiungere il vicino locale di Kebab (che si affaccia su via 25 Aprile) per chiedere aiuto. Proprio per la gravità della lesione ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato in zona, a bordo del quale il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseooe di Milano.

Identificati e denunciati

Entrambi i soggetti (sia l'aggressore che l'aggredito, visto che ha risposto all'attacco) sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere. L'indagine è stata condotta dai carabinieri della stazione di Rovato.