Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola

Cronaca nera, cronaca bianca, tanti eventi e approfondimenti. Sul numero di ChiariWeek che troverete in edicola a partire da questa mattina, venerdì 21 febbraio, non manca proprio nulla.

Tra le pagine di Chiari c’è la storia di Primo Vitali, da poco in pensione, 10 minuti in più dal barbiere gli hanno salvato la vita… e la vista. Erbusco invece ha salutato Pierantonio Bordiga, volontario morto a 61 anni. A Castrezzato invece è stato rinviato a giudizio il pirata della strada che nel gennaio del 2018 investì il concittadino Vittorio Danesi, morto giorni dopo all’ospedale a 77 anni.

Questa settimana è stata inoltre caratterizzata dalle rapine: hanno colpito all’Italmark di Roccafranca e al Famila di Corte Franca. Ancora incertezze sulla questione Conad – Auchan. Ci sono posti di lavoro a rischio per la crisi della Gdo. Erano invece in migliaia a Cologne per l’ultimo saluto a Giorgio Massetti, morto a 37 anni in un incidente sul laboro. Preoccupazione anche a Cazzago: la Terrot cesserà c’è tensione in azienda per i licenziamenti. A Palazzolo si parla ancora dell’eternit pericoloso di Quintano.

C’è anche l’evasione shock: la Guardia di finanza ha smantellato un “laboratorio” di evasione fiscale. A Rudiano invece è cambiata la ditta che si occupa della gestione della raccolta differenziata e si è subito accesa la polemica. Infine, Claudio Recenti, pasticcere clarense, è bronzo nazionale al Concorso di Cucina di Rimini.

Da non perdere l’inchesta dei giovani studenti del liceo Antonietti di Iseo. Si sono occupati del rapporto dei cinquantenni (e più) con i social neetwork.

