Rapina in un supermercato a Roccafranca, sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo di Chiari e della Stazione di Rudiano.

Una coppia di ladri oggi pomeriggio ha rapinato il supermercato di via Francesca Nord a Roccafranca. Come nel caso della rapina alla Posta di Rovato e di quella alla Posta di Cazzago San Martino del 6 febbraio, si tratterebbe di due soggetti italiani di mezza età, armati di pistola e teser. Fortunatamente non è stato registrato nessun ferito. Sul posto per le indagini i Carabinieri del Nucleo Operativo di Chiari e i militari della Stazione di Rudiano. Il bottino ammonterebbe a circa 1500 euro.

