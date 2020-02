Un’altra rapina in un ufficio postale della Franciacorta, a pochi giorni di distanza dal colpo messo a segno a Cazzago San Martino. E’ successo alle 18.55 di martedì sera, poco prima della chiusura, alle Poste di via Spalenza a Rovato.

Rapina all’ufficio postale di Rovato

Dalle primissime informazioni si tratterebbe di una rapina simile nelle modalità a quella avvenuta una settimana fa a Cazzago. In azione due malviventi, armati di pistola e taser. Per quanto riguarda il bottino, si aggirerebbe intorno ai mille euro: i soldi che c’erano nelle casse.

Allertate le forze dell’ordine

Sul posto, in via Spalenza, i carabinieri della Compagnia di Chiari e della stazione di Rovato. Le indagini per identificare gli autori della rapina e per capire se potrebbero essere gli stessi del colpo commesso a Cazzago sono in corso.

