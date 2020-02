Rapina al supermercato delle Torbiere: bottino da migliaia di euro

Hanno agito domenica sera, spacciandosi inizialmente per clienti del centro commerciale delle Torbiere. Poi hanno tirato fuori la pistola e, minacciando il direttore del Famila, hanno portato via l’incasso del fine settimana.

Rapina al supermercato del centro commerciale

Si sono introdotti nel centro commerciale con il volto parzialmente coperto, spacciandosi per normali clienti. Si sono introdotti nel supermercato del primo piano e poi, dopo aver mostrato la pistola, hanno minacciato il direttore per farsi consegnare i soldi custoditi nella cassaforte del Famila.

Attimi di terrore alle 18.30 circa al piano rialzato del centro comerciale delle Torbiere di Corte Franca. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il titolare della caffetteria di fronte al Famila che, insospettito dagli strani movimenti all’interno dello store, ha chiamato la sicurezza del centro. Ma non appena le guardie sono arrivate al supermercato, i due rapinatori erano già spariti. Per darsela a gambe hanno sfruttato l’uscita di sicurezza del supermercato, mentre dalle telecamere di videosorveglianza del centro (circa un centinaio) si vedono i due malviventi con il volto semi coperto mentre entrano dalla porta principale delle Torbiere.

Indagano i carabinieri

I due, armati di pistola, si sono fatti consegnare l’incasso presente nella cassaforte del supermercato. Il bottino non è ancora stato quantificato, ma si tratta di diverse migliaia di euro.

Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari che, dopo la chiamata al 112, si sono precipitati sul posto. Dei rapinatori non c’era più traccia, ma utilissimi alle indagini sono stati i video delle telecamere di sicurezza del centro commerciale (interne ed esterne), che immortalano i due e la loro auto, una Fiat Panda.

Che si tratti degli stessi malviventi che hanno messo a segno una rapina anche al supermercato di Roccafranca sabato pomeriggio, o alle Poste di Rovato e Cazzago la settimana scorsa? Le indagini sono in corso.

Un anno fa (era il 5 febbraio 2019) nello stesso centro commerciale un commando armato fino ai denti aveva fatto irruzione con i fumogeni e rapinato la gioielleria al piano terra.

