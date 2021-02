Il Consiglio comunale dei ragazzi incontrerà Sergio Mattarella.

Il Consiglio comunale dei ragazzi di Borgo San Giacomo incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La comunicazione è arrivata pochi minuti fa dal sindaco Giuseppe Lama, che ha ricevuto la chiamata dalla segreteria della Presidenza. Avevano spedito infatti, non più di qualche settimana fa, un libro realizzato dai piccoli gabianesi dal titolo “E torneremo ad abbracciarci”, che raccoglie una serie di interviste e testimonianze sul Covid vissuto nel loro paesello. Un prodotto che a Mattarella deve essere piaciuto molto, tanto da chiamare in Comune… e fissare un’udienza per quando ci si potrà rivedere.

“Oggi abbiamo ricevuto una bellissima telefonata dalla segreteria del Presidente – ha detto Lama – Ci è stato detto che ha apprezzato molto le pubblicazioni che gli abbiamo inviato, e soprattutto il coinvolgimento dei ragazzi del Consiglio. Si è congratulato e ci ha inserito nella programmazione dei suoi incontri, attualmente sospesi causa del virus, non appena riprenderanno. Ha affermato di essere lieto di incontrare me, il sindaco dei ragazzi Noemi Pellini con il Consiglio, insieme alle loro tutor Marilena Boselli e Teresa Sforza. Mi ha anche incaricato di porgere a tutti i famigliari dei defunti a causa Covid le più sentite condoglianze. Ho ricambiato i ringraziamenti e ho detto di riferire al presidente la stima e la fiducia che la nostra Comuità ha in lui”.