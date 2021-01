Grave incidente stradale, coinvolto il papà di un milzanese

L’11 gennaio scorso Stefan David è ripartito verso casa in Romania assieme a tre connazionali: fatale lo schianto contro uno spazzaneve.

Incidente in Romania

Stefan David si trovava da luglio in Italia per trascorrere un po’ di tempo con il figlio Marius, 27 anni, da circa una decina d’anni residente a Milzano. Partito per rientrare a casa in Romania, mentre percorreva con tre connazionali l’autostrada A1 nella zona di Slite, contea di Sibiu in Romania, è stato vittima di un grave incidente che non ha lasciato scampo a nessuno. Probabilmente a causa del mal tempo il mezzo su cui viaggiavano i quattro uomini si è schiantato contro uno spazzaneve.

La comunità di Milzano

Immediatamente, all’arrivo della notizia, la comunità di Milzano si è stretta al dolore di Marius, da poco diventato papà, con numerosi messaggio di cordoglio che hanno trovato spazio anche sul profilo facebook della Chiesa di Milzano. “Marius è conosciuto perché è proprio un bravo ragazzo, molto buono e gentile con tutti”, ha dichiarato uno dei responsabili delle comunicazioni della parrocchia Fabio Sitzia. Arrivato a Milzano circa una decina di anni fa, impiegato in una fabbrica della zona, Marius si è subito fatto ben volere da tutti. Con la compagna ha creato una bella famiglia che da poco si arricchita di una bambina. Tutta la comunità si è stretta al dolore di questa giovane famiglia.