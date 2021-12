Palazzolo sull'Oglio

Sul posto, in via Arno, sono intervenuti immediatamente i carabinieri che indagano sul caso.

Un episodio molto grave è avvenuto questa sera a Palazzolo.

Gli sparano mentre è seduto in auto: 26enne salvo per miracolo

Attimi di paura per un giovane palazzolese, conosciuto in città e volontario della Protezione Civile, che poco fa è stato vittima di una spaventosa aggressione a mano armata. Mentre era seduto nella sua auto, parcheggiata fuori da dove vive con la madre, un uomo ha sparato al finestrino del conducente frantumando il vetro e solo per miracolo il giovane non è stato colpito dal proiettile. L'aggressore, prima di fuggire, ha colpito al volto con la pistola anche la madre del ragazzo, uscita dopo aver sentito lo sparo. Sul posto, oltre ai parenti delle vittime, sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Capriolo, i militari del Radiomobile e in borghese quelli del Nucleo operativo della Compagnia di Chiari. Sul posto anche il tenente Jacopo Marin. I carabinieri hanno raccolto le prime informazioni e hanno perlustrato la zona interessata, effettuando tutti i rilievi del caso. E ora sono già sulle tracce dell'aggressore.