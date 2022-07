Fiamme in zona industriale, pompieri in azione per domare il rogo

Troppo caldo e la vegetazione è secca: il pericolo dei roghi è dietro l'angolo. E sembrerebbe proprio quello che è accaduto in zona industriale pochi attimi fa a Manerbio, nel pomeriggio di oggi, martedì, nei capannoni vuoti di proprietà di un'azienda.

Incendio in zona industriale, pompieri in azione

Una densa colonna di fumo ha destato la preoccupazione dei residenti e poi le fiamme, così in pochi secondi sono stati chiamati i soccorsi. E' accaduto in zona industriale nel giardino dove una volta c'erano una vetreria e un marmista, ora dei capannoni vuoti, di proprietà di un'altra azienda. Secondo una prima ricostruzione dei fatti le fiamme si sarebbero propagate accidentalmente, forse un episodio di autocombustione dovuto al caldo e all'erba troppo secca, poi allargate con il vento. I Vigili del Fuoco di Verolanuova e Orzinuovi sono intervenuti tempestivamente e al momento si trovano sul posto per spegnere l'incendio, che è sotto controllo.