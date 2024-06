A dispetto delle "solite" cronache per nulla rosee, una manerbiese si è trovata faccia a faccia con un ladro che, invece di spaventarla, l’ha tranquillizzata e se n’è andato dalla sua abitazione senza torcerle nemmeno un capello.

Faccia a faccia con il ladro "gentiluomo"

E' successo a Manerbio. Questa la testimonianza della signora vittima di un (quasi) furto che ha definito il giovane che le è entrato in casa nel cuore della notte un "ladro gentiluomo".

L’incontro "ravvicinato"

I fatti risalgono alla sera di giovedì scorso quando il ragazzo si è introdotto nella sua abitazione al primo piano.

"Stavo dormendo e ad un certo punto mi sono alzata per andare in bagno e me lo sono trovato di fronte - ha raccontato la donna, che non aveva sentito nessuno strano rumore nella notte e che non ha avuto nemmeno il tempo di allarmarsi e perdere la calma nello scoprire uno sconosciuto in casa sua - Aveva un viso pulito e gli occhi chiari, mi è sembrato un ragazzino, non mi ha spaventata, anzi, mi ha detto solamente: "Non ti faccio niente, tranquilla" e si è volatilizzato scendendo dal balcone come un gatto, non sono nemmeno riuscita a rispondergli. E’ una cosa strana, me ne rendo conto, ma mi ha stupita perché è stato un gentiluomo", ha continuato la manerbiese, che ha voluto condividere con noi il suo sfortunato incontro che però ha avuto, fortunatamente, un lieto fine.

La mattina seguente la donna ha comunque esposto una denuncia ai Carabinieri, perché il ladro si è introdotto nella sua abitazione rompendo le finestre e creando comunque danni e disagi (non proprio un comportamento da gentiluomo a tutti gli effetti, insomma) anche se non ha sottratto nulla dalla casa della manerbiese.