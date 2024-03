E' stato sindaco per 25 anni, addio a Bruno Plodari

San Paolo piange Bruno Plodari, per 25 anni sindaco del paese.

Addio a Bruno Plodari

San Paolo piange Bruno Plodari, un pezzo di storia del paese, scomparso a 82 anni.

Per 25 anni, dal 1970 al 1995, è stato sindaco di San Paolo e ha contribuito sensibilmente alla trasformazione e allo sviluppo del paese. “E' stato lui a creare San Paolo” questo il commento principale dei cittadini in questi giorni. Basti pensare infatti alle opere da lui e con lui realizzato, come l'asilo, il centro diurno, le scuole medie, campo sportivo, palestre, appartamenti per persone bisognose e altro ancora. Prima che un sindaco, una persona che ha amato profondamente il suo paese e la sua gente. “San Paolo gli deve tanto – le parole di Gisella Maccagnola, che con lei ha condiviso parte del suo percorso amministrativo -. Sintetizzare in poche parole un uomo del genere è difficile. E' stato un sindaco senza fascia, nel senso che non faceva pesare il suo ruolo, ma anzi era sempre pronto ad ascoltare tutti”.

L'ultimo saluto