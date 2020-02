E’ in edicola il nuovo numero di Chiariweek con tante notizie, un servizio di approfondimento sul Coronavirus e il punto su quanto avvenuto in Franciacorta e nella Bassa questa settimana.

E’ in edicola il nuovo numero di Chiariweek

Questa settimana in apertura di prima pagina il focus sul servizio speciale realizzato per l’emergenza sanitaria del Coronavirus. Su 305 contagiati già 37 lombardi sono guariti. Finalmente una notizia positiva dopo giorni di panico e psicosi collettiva, tra “assalti” ai supermercati e fake news. Sei i casi confermati nel bresciano. Nel servizio spazio alle parole del dottor Fabrizio Pregliasco, alle testimonianze di chi vive nella zona rossa e di chi è all’estero, alle conseguenze sul turismo e l’economia e al mondo religioso.

Per quanto riguarda il processo relativo all’omicidio di Nadia Pulvirenti, sono state rinviate a giudizio cinque persone, tra cui il direttore del dipartimento di Salute mentale di Iseo, il responsabile dle Cps di Iseo e il presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa Diogene.

A Ospitaletto e a Iseo indagini in corso per due episodi relativi a morie di pesci. Uno è avvenuto nella Seriola, l’altro nel canale che collega le Lamette alle Torbiere.

Il patron del Golf Club La Colombera di Castrezzato è ai domiciliari per stalking nei confronti della ex comapgna. La vicenda era andata avanti per un mese. A Pontoglio, invece, dopo la rapina al Rondò, è stato arrestato un 72enne.

Sportivi e Protezione civile sono stati premiati dal Comune di Capriolo. Sul settimanale il servizio con tutte le foto.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE