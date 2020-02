Rapina a mano armata al Rondò di Pontoglio: arrestati i delinquenti

Attimi di paura a Pontoglio, intorno alle 14 è stato rapinato il supermercato Il Rondò di via Achille Grandi. Sul posto ci sono i carabinieri di Treviglio. I delinquenti sono stati arrestati.

Rapina al Rondò di Pontoglio

Sono stati attimi concitati e di paura quelli vissuti intorno alle 14 all’interno del supermercato Il Rondò di Pontoglio, sulla strada per andare a Palazzolo. Sono improvvisamente arrivati due uomini, italiani, con il viso parziamente coperto da una mascherina. Avevano in mano una pistola e l’hanno puntata contro i presenti. E’ soltanto stato tanto lo spavento, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Treviglio che hanno arrestato i due, sono poi giunti in supporto dei colleghi anche i militari della stazione di Chiari. I due sono stati arrestati. Sono in corso le indagini: ad agosto, sempre a Pontoglio, era stato rapinato il DiPiù e due uomini avevano agito anche all’Italmark di Palazzolo. Si stanno cercando eventuali connessioni.

Sul posto sono giunti immediatamente anche il sindaco Alessandro Seghezzi e il vicesindaco Alessandro Pozzi per sincerarsi delle condizioni di salute dei dipendenti. Anche l’elicottero dei carabinieri ha sorvolato la zona per le riprese e per un maggiore intervento in caso di necessità.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE